Bir taraf Irpin diğer taraf Hostomel. Burası Rus ordusu için stratejik öneme sahip Moschun kasabası. Kasaba hava saldırılarıyla adeta hayalet kasabaya döndü. Çevresindeki ormanlık arazi Ukrayna birliklerinin konuşlandığı bölge.



Evleri harabeye dönen aileler, yaşama tutunmaya çalışsa da artık eski hayatlarına dönmek pek mümkün değil.



57 yaşındaki Volodi ve ailesi Moschun'da yaşıyorlardı. Buraya artık bir ev demek bile çok güç. Rus saldırılarının ardından pek çok yerde olduğu gibi yine taş üstünde taş kalmadı. Moschun sakinlerinden Volodi Geraski, bölgeye konuşlanan Ukrayna ordusuna savaş döneminde yardım edenlerden. Ukrayna ordusu da bu yardımı karşılıksız bırakmayıp evinin yeniden toplanabilmesi için ona destek olmuş.

"Hayatlarımız yok oldu”

Volodi Gerahasky yaşadıklarını anlattı.



“Burası bahçemizdeki depo olarak kullandığımız bir yerdi. Şimdi evimiz gitti. Bütün eşyaları askerler getirdi. Yatacak yatak, birkaç kıyafet, kurtarabildiğimiz bir kaç eşya var.”



Volodi ailesiyle yeni hayatını kurmaya çalışırken bir yandan da askeri rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor.

“Her yeri havadan bombardımana tuttular. İleride Irpin nehri var, bu tarafta da Hostomel var. Yolun sağından Kiev’e dönülüyor. Buraya geldiler, Ruslar burada yaşadılar. Vurulmayan evleri de bölgeden ayrılırken vurdular. Hayatlarımız yok oldu.”



Volodi çiftinin yanında kızı, damadı ve torunları da var ve hepsi şimdi bu küçük eve sığmak zorunda.



