Meksika'dan ABD'ye sanayi bölgesindeki bir depoya uzanan yaklaşık altı futbol sahası uzunluğunda büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı tüneli ABD’li yetkililer tarafından keşfedildi.

[Fotoğraf: AP]

Yetkililer, Tijuana'dan San Diego'ya giden gizli geçidin raylı ve havalandırma sistemleri, elektrik ve güçlendirilmiş duvarlar içerdiğini söyledi.

Tünel, San Diego'nun Otay Mesa sınır kapısının yakınında, son yirmi yılda bir düzineden fazla karmaşık tünelin bulunduğu bir bölgede fark edildi.

[Fotoğraf: AP]

Tünelin ne kadar süredir kullanıldığı tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında bin 762 kilo kokain, 165 kilo meth ve 3 buçuk kilo eroin ele geçirildi.

Yaşları 31 ile 55 arasında değişen Güney California sakini altı kişi ise kokain satma suçlamasıyla gözaltına alındı.