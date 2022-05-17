Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya Cumhurbaşkanı ile İsveç Başbakanı ABD'ye gidecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ABD Başkanı Joe Biden, 19 Mayıs Perşembe günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u Beyaz Saray'da ağırlayacak.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü perşembe Beyaz Saray'da kabul edecek." ifadesini kullandı.
Liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ve Avrupa'nın güvenliğini ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek konularının ele alınacağını aktardı.
Etiketler: Joe Biden Finlandiya İsveç ABD
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