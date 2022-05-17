Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO'ya üyelik başvurusuna onay
[Fotoğraf: Reuters]
Finlandiya Parlamentosu, ülkenin NATO'ya üyelik için başvuru yapmasına onay verdi.
Parlamentodaki 200 milletvekilinden 188'i, Finlandiya'nın ittifaka üye olması yönünde oy kullandı.
Söz konusu oylama sonucuyla, ülkenin NATO'ya resmen başvurusu yapmasının yolu açılmış oldu.
Etiketler: Finlandiya NATO
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