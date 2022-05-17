Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren koronavirüs testi istenmeyecek
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkeye girişte istenen COVID-19 testi ve uluslararası uçuşlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye girişte yolculara zorunlu kılınan COVID-19 testi uygulamasının 20 Mayıs'tan itibaren sonlandırılacağını duyurdu.
Horowitz, uluslararası uçuşlarda maske takılması zorunluluğunun da 23 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını belirtti.
İsrail, hastane, uçak, yaşlı bakımevi gibi yerler haricinde maske takılması zorunluluğunu nisan ayında kaldırmıştı.
Etiketler: İsrail Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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