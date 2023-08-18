Hawaii orman yangınlarının pençesindeyken Biden plajda tatil yapıyor

Fox News televizyonunun çalışanları ve ABD'liler, Hawaii’de orman yangınları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’ın tatilini ağır bir şekilde eleştirdi.

Fox News sunucusu, “Yıkıcı alevlerin bütün bir şehri enkaza çevirmesinden bu yana neredeyse bir hafta geçti. Ve Hawaii'de ölüler sayılırken Biden, Delaware'de bir plaj aylağı rolündeydi. Bir şezlongda birkaç saat boyunca dinlenerek, güneşin tadını çıkardı” açıklamasında bulundu.

Haberin devamında Biden’ın daha sonra trajedi ile ilgili açıklamada bulunduğu ve gerekli yardımı yollamaya hazır olduğunu ifade ettiği hatırlatıldı, ancak ABD Başkanı’nın bu açıklamaları bile prompter yardımıyla yaptığına dikkat çekildi. Biden’ın bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalması ABD vatandaşlarını da şoka uğrattı.

"Şezlongdaki fotoğrafları onun tüm başkanlığını temsil ediyor”

Kanalın takipçilerinden biri, “Bu iğrenç bir şey. O (Biden), herhangi bir yorum yapmak için tatilinin bitmesini bekledi” yorumunu paylaştı. Diğer bir takipçi, “Joe Biden'ın şezlongdaki fotoğrafları onun tüm başkanlığını temsil ediyor” diye tepki verdi. Bir takipçi ise, “Biden şu kadarcık vicdan sahibi olsaydı 40 yıl önce siyaseti bırakırdı” serzenişinde bulundu.

Seyircilerden biri de, “Joe ne merhamet ne de acıma emaresi vermeden öylece plajda oturuyor. İğrenç ve utanç verici” ifadelerini kullandı. Diğer bir kullanıcı ise, “Aslında Joe'nun Hawaii'nin ülkemizin eyaletlerinden biri olduğu hakkında hiçbir fikri yok” diye tepkisini dile getirdi.