Hawaii'deki orman yangınlarında ihmal iddiaları: Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı istifa etti

Hawaii'de 111 kişinin hayatını kaybettiği yangınlara ilişkin afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi ihmal iddialarıyla gündeme gelen Başkan Andaya'nın, görevini bıraktığı bildirildi.

Maui Bölgesi yetkilileri, Facebook'tan yapılan paylaşımda, sağlık nedenlerini gerekçe gösteren Andaya'nın istifasının Maui Belediye Başkanı Richard Bissen tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Bissen de yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli pozisyon için derhal birinin görevlendirileceğini ifade etti.

Hawaii Başsavcısı Anne Lopez ise yaptığı basın açıklamasında, "tarafsız ve bağımsız" bir kuruluşun hükümetin yangına müdahalesini değerlendireceğini ve söz konusu değerlendirmenin aylar sürebileceğini söyledi.

Yangında ihmal iddiaları

Andaya, orman yangınlarına ilişkin 16 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyunda da yer alan, orman yangınları başladığında Maui Adası'ndaki afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden ötürü yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddialarına ilişkin soruları cevaplamıştı.

Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söylemişti.

Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetmişti.