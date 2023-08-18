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Dünya
AA 18.08.2023 10:02

Rusya: Kiev rejimi, Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA ile saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya: Kiev rejimi, Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA ile saldırı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, 18 Ağustos Moskova saatiyle 04.00 sularında Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA kullanarak bir terör saldırısı daha gerçekleştirdi. İHA, hava savunma sistemi araçları tarafından vurulduktan sonra uçuş rotasını değiştirdi ve Moskova'daki Krasnopresnenskaya Rıhtımı yakınlarında konut dışı bir binaya düştü" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da yangın meydana gelmediği aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA parçasının Moskova'daki Expocenter’in bulunduğu bölgeye düştüğünü, binada önemli bir hasara yol açmadığını kaydetti.

Sobyanin, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.​​​​​​​

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Rusya Ukrayna Moskova Kiev İnsansız Hava Aracı (İHA)
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