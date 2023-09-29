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Dünya
AA 29.09.2023 16:51

Havucun turuncu olmasında etkili 3 çekinik gen keşfedildi

ABD'de yapılan yeni araştırma, havuçların renginin turuncu olması için 3 çekinik gene ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

Havucun turuncu olmasında etkili 3 çekinik gen keşfedildi

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi bünyesindeki bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırma kapsamında 600'den fazla havucun genomlarının yanı sıra yetiştirildiği geçmiş dönemler incelendi.

630 havucun genetiğini araştıran bilim insanları, sebzeye turuncu rengini veren genlere ilişkin yeni detaylara ulaştı.

Araştırmacılar, sebzedeki A vitamininin öncüsü olan ve havuca turuncu rengini veren karotenoidleri düzenleyen 3 spesifik gen bulunduğunu ve hepsinin çekinik olması gerektiğini keşfetti.

Araştırmacılardan Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesinden Massimo Iorizzo, "Normalde genlerin bu tarz işlevleri yerine getirmek için baskın olması gerekir. Turuncu havuç örneğinde ise A vitamininin öncüsü ve havuca turuncu rengini veren karotenoidleri düzenleyen genlerin çekinik olması gerekiyor." bilgisini paylaştı.

Araştırmayla ayrıca havuçların 9. ila 10. yüzyılda Batı ve Orta Asya'da yaygın yetiştirilmeye başlandığına dair yeni kanıtlar ortaya konuldu.

Mor renkli havuçların sarı olanlarla Orta Asya'da yaygın olduğunu ve buradan Avrupa'ya getirildiğini kaydeden Iorizzo, beyaz ve sarı renge sahip havuçların genlerinin çaprazlanmasıyla turuncu havuçların ortaya çıktığını ve bunların da Batı Avrupa'da 15. veya 16. yüzyılda yaygınlaştığını belirtti.

Araştırmanın detayları, "Nature Plants" dergisinde yayımlandı.

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