Havalimanında mumya alarmı: Yemek için getirmiş

Massachusetts eyaletinin Boston şehrindeki Logan Uluslararası Havalimanı'nda yapılan rutin kontrollerde gümrük görevlileri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) ABD'ye giden bir yolcunun bavulunda maymun kalıntıları olduğunu tespit etti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması'ndan dün yapılan açıklamada, 8 Ocak'ta yaşanan olayda 4 maymuna ait kalıntıların özel eğitimli K9 köpeği Buddey sayesinde bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, kimliğini paylaşmadıkları yolcunun KDC'ye seyahatinin ardından Paris aktarmalı bir uçuşla ABD'ye döndüğünü aktardı.

Yolcunun, bavulunda kurutulmuş balık olduğunu söylediği fakat daha sonra yapılan incelemelerde çantada toplamda 4 kilogram ağırlığında maymun cesedi bulunduğu bildirildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması Sözcüsü Ryan Bissette, yolcunun daha sonra maymunları yemek için yanına aldığını söylediğini belirtti.

Bissette, Ebola gibi salgın hastalıklara yol açabileceği nedeniyle yaban hayvanı etlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu hatırlatarak, maymun cesetlerinin ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından imha edileceğini söyledi.

Yetkili, yolcu hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatılmadığını aktardı.