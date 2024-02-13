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Dünya
AA 13.02.2024 07:20

Pentagon: Gazze'dekilerin daha fazla acı çekmesini görmek istemiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Gazze'deki Refah kentine olası askeri saldırıları için "Kesinlikle Gazze'dekilerin daha fazla acı çektiğini görmek istemediklerini" belirtti.

Pentagon: Gazze'dekilerin daha fazla acı çekmesini görmek istemiyoruz
[Fotograf: AA]

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail'in Refah'a yönelik olası askeri saldırılarını ABD'nin destekleyip desteklemediği sorusuna Ryder, "Biliyorsunuz, kesinlikle Gazze'dekilerin daha fazla insani acı çekmesini görmek istemiyoruz. Bu nedenle operasyonların planlanması ve yürütülmesinde sivillerin dikkate alınmasının önemi konusunda İsrailli ortaklarımızla aktif olarak iletişim kurmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Ryder, konuya ilişkin detay sorular için gazetecileri İsrailli yetkililerle konuşmaya yönlendirirken, ABD'nin saldırılara karşı tutumu konusunda da Beyaz Saray'ın açıklamalarına işaret etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 8 Şubat'ta Gazze'nin güneyine doğru itilen yüz binlerce kişinin dar bir bölgeye sıkıştığını hatırlatarak "(İsrail'in) hemen ya da yakın zamanda Refah bölgesinde askeri operasyonlara başlayacağı yönündeki planları görmedik. Filistinliler, Refah içinde ve çevresinde korunuyorlar. Orada yerlerinden edilmiş çok sayıda insan var. Şu anda (Refah'taki) bu insanlara yönelik askeri operasyonlar bir felaket olur ve bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

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