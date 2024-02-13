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Dünya
Al Jazeera 13.02.2024 06:59

McDonald's: İsrail boykotu satışlara zarar veriyor

McDonald's İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle dünya çapında süren boykotların satışlarına zarar verdiğini duyurdu.

McDonald's: İsrail boykotu satışlara zarar veriyor
[Fotograf: Reuters]

McDonald's satış hedefine ulaşamadı, hedefin kaçırılmasından İsrail'in Gazze'deki savaşını sorumlu tutuyor. 

Şirket, aynı mağazada satışların üç ayda yüzde 3,4 artarak analistlerin yaklaşık yüzde 4,9'luk artış beklentisinin altında kaldığını söyledi.

Şirketin finans müdürü Ian Borden, savaşın fast food devinin 2023'ün son çeyreğinde bölgedeki kazancını "anlamlı şekilde etkilediğini" söyledi.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski ise üç ayda bir düzenlenen konferans görüşmesinde yatırımcılara "Bu savaşın Ortadoğu'daki McDonald's şubeleri üzerinde devam eden etkisi cesaret kırıcı ve temelsiz" dedi.

CEO Kempczinski, "Açıkçası en belirgin etkiyi Orta Doğu'da görüyoruz" dedi ancak Malezya ve Endonezya gibi büyük Müslüman pazarlardaki müşterilerin de boykot nedeniyle uzak durduğunu kabul etti.

Müslüman tüketiciler uzak duruyor

Fast food zincirinin itibar kaybı önemli Müslüman toplulukların olduğu her yerde hissediliyor.

Yetkililer Fransa gibi yoğun Müslüman nüfusun yaşadığı Avrupa ülkelerinde de bazı etkilerin görüldüğünü kaydetti.

Şirket savaştan kaynaklanan satış kayıplarına ilişkin bir rakam açıklamayı reddetti ancak yatırımcılara "etkinin anlamlı olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz" açıklaması yapıldı.

Fast food devine karşı boykot çağrıları, ekim ayında İsrail şubesinin Gazze saldırısına katılan İsrail askerlerine binlerce bedava yemek bağışlayacağını açıklamasının ardından başladı.

McDonald's İsrail ayrıca "Filistinli örgütlere" katkıda bulunduğuna dair "sahte haber" olarak adlandırdığı haberleri de öfkeyle yalanladı.

Tüketici tepkisini savuşturmak umuduyla birçok Arap ülkesindeki şubeler İsrail şubesinden uzaklaştı ve bazıları Gazze'ye insani yardım bağışı yapacağını duyurdu.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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