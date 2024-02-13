Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.02.2024 07:28

Kolombiya, çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan etti

Kolombiya'da hükümet, çetelerle mücadele kapsamında, ülke geneli tüm hapishanelerde "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Kolombiya, çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan etti
[Fotograf: AA]

Adalet Bakanı Nestor Osuna, yaptığı basın toplantısında, söz konusu kararın son haftalarda hapishane yetkililerine yönelik işlenen şiddet olayları nedeniyle alındığını belirtti.

Özellikle aşırı kalabalık cezaevlerinde güvenlik güçlerinin operasyonlar yapabileceğini dile getiren Osuna, "Ulusal Cezaevi Enstitüsü INPEC ile yaptığımız toplantının ardından 'Acil Durum İlan' etme kararı aldık. Amacımız hapishanelerde gardiyanların güvenliğini sağlamak, gasp ve yolsuzluğu ortadan kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

Osuna, cezaevlerinde "sürpriz baskın ve aramaların" gerçekleşebileceğini ve suç işlediği tespit edilenlerin ise başka hapishanelere nakledileceğini söyledi.

INPEC'in üst düzey yetkililerinden Jesus Cardenas, 10 Şubat'ta Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Tulua kasabasında, silahlı iki kişinin saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Saldırının hapishanelerle bağlantılı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Güvenlik güçlerinin operasyonunda, "La Inmaculada" isimli çete lideri ve "Nacho" lakaplı Mauricio Marin Silva ele geçirilmişti.

Operasyonun ardından çete mensupları bir trafik görevlisini öldürmüş, 8 aracı ateşe vermişti.

ETİKETLER
Kolombiya
Sıradaki Haber
Pentagon: Gazze'dekilerin daha fazla acı çekmesini görmek istemiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:46
“Kafes-39” operasyonlarında 7 organize suç örgütü çökertildi
08:42
Yeşil mercimekte vergi sıfıra indi
08:13
Havalimanında mumya alarmı: Yemek için getirmiş
08:03
1700 yıllık Roma yumurtası hâlâ sağlam
07:55
Bursa'da midibüs elektrik direğine çarptı: 10 yaralı
07:37
Düzce'de ardiyede yangın
Antalya'da şiddetli yağış
Antalya'da şiddetli yağış
FOTO FOKUS
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ