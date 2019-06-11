Dünya
Havada takla atan motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
11 Haziran 2019 Salı 10:23 - Son Güncelleme 11 Haziran 2019 Salı 11:28
Brezilya'da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Hava takla atarak yere düşen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Görüntülerde, yolu ortalayark viraja giren ve bu şekilde seyreden bir aracın, karşıdan gelen ve ekmek taşıyan motosikletli sürücüye çarptığı görülüyor.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak kaldırıma doğru savrulurken, sürücünün taşıdığı ekmekler de etrafa dağıldı.
Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: DHA
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