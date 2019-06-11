Görüntülerde, yolu ortalayark viraja giren ve bu şekilde seyreden bir aracın, karşıdan gelen ve ekmek taşıyan motosikletli sürücüye çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak kaldırıma doğru savrulurken, sürücünün taşıdığı ekmekler de etrafa dağıldı.

Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA