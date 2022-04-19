Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 22:04Son Güncelleme: Kaynak: CM Jornal
Havada panik: Uçuş sırasında açılan kapıyı yolcular tuttu
Brezilya'da Jordao'dan Rio Branco'ya giden yolcu uçağının kapısı uçuş ortasında açıldı. Açılan kapıyı yolcular tuttu. O anlar kameraya yansıdı.
Brezilya'nın Acre eyaletinde iç hat uçuşu yapan uçağın kapısı uçuşun ortasında açıldı. 10 yolcu ve iki mürettebatın bulunduğu uçakta korku dolu anlar kameraya yansıdı.
İki yolcu kapıyı uçak yere inene kadar tutmak zorunda kaldı.
Olayla ilgili soruşturma, video sosyal medyada viral olduktan sonra başlatıldı.
Etiketler: Brezilya
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