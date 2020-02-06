Havacılık tarihinin en büyük kazası, İspanya'da 1977'de havaalanından kalkış halindeki iki Boeing 747 uçağın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 583 kişi hayatını kaybetti.

Dünya tarihinde de benzeri kazalara rastlanırken, bunlardan en çok can kaybıyla sonuçlananlar şöyle sıralanıyor:

Tenerife havaalanı faciası

27 Mart 1977'de İspanya'nın Tenerife Adası'ndaki Los Rodeos Havalimanı'nda kalkış halindeki KLM Hava Yollarına ait bir Boeing 747 henüz pistten ayrılmamışken, Pan Am Hava Yolları'na ait Boeing 747'yle çarpıştı. Toplam 583 kişinin öldüğü kaza havacılık tarihinin en büyük kazasıdır.

Japon Hava Yolları'nın 123 sefer sayılı uçuşu

12 Ağustos 1985'te Tokyo Havaalanı'ndan kalkan Boeing 747SR-46 uçağının 12 dakika sonra dikey kuyruğunun büyük bir kısmı koptu, 32 dakika sonrasında ise bütün kontrolleri kaybedilen uçak Takamagahara Dağı'na çakıldı. Dünyanın en büyük ikinci hava yolu felaketi olan kazada 520 kişi ölmüş ve 4 kişi yaralanmıştı.

Charkhi Dadri hava çarpışması

12 Kasım 1996'da, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin batısındaki Charkhi Dadri köyünün üzerinde Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir Boeing 747-100B ile Kazakistan Hava Yolları'na ait Ilyushin Il-76 gökyüzünde çarpıştı. Kurtulanın olmadığı çarpışmada, toplam 349 yolcu hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları'nın 981 sefer sayılı uçuşu

3 Mart 1974'te Türk Hava Yolları'na ait McDonnell Douglas DC-10 uçağı yük kapısının düşük basınç sonucu patlaması nedeniyle Paris'in kuzeyindeki Ermenonville Ormanı'na çakıldı. 13'ü mürettebat 333'ü yolcu 346 kişinin hayatını kaybettiği kazadan kurtulan olmamıştı.

Hindistan Hava Yolları'nın 182 sefer sayılı uçuşu

23 Haziran 1985'te, Montreal-Londra-Delhi uçuşunu yapan Hindistan Hava Yolları'na ait Boeing 747-237B, teröristlerin uçağa yerleştirdiği bombanın 9 bin 400 metre yükseklikte patlaması sonucu parçalanarak Atlantik Okyanusu'na çakıldı. Uçaktaki 329 kişinin hepsinin hayatını kaybettiği olay, havacılık tarihindeki en ölümcül bombalama eylemi oldu.

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın 163 sefer sayılı uçuşu

19 Ağustos 1980'de Riyad havaalanından kalktıktan 6 dakika sonra kargo kısmında yangın çıkan Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait Lockheed l-1011-200 dönerek piste acil iniş yaptı. Havaalanı itfaiyesinin geç müdahale etmesi sonucu uçaktaki 301 kişinin tamamı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Malezya Hava Yolları'nın 17 sefer sayılı uçuşu

17 Temmuz 2014'te Amsterdam'dan hareket eden Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200ER, Ukrayna-Rusya sınınırın 50 kilometre uzağında düştü. Füzeyle vurulduğu düşünülen uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 298 kişinin tümü yaşamını yitirmişti.

İran Hava Yolları'nın 655 sefer sayılı uçuşu

3 Temmuz 1988'de Tahran'dan kalkan İran Hava Yolları'na ait Airbus A300 B2-203, ABD donanması tarafından savaş uçağı zannedilerek iki güdümlü füzeyle "yanlışlıkla" vurulduğu iddia edilmişti. Uçaktaki 290 kişinin hepsinin hayatını kaybettiği olay İran hava sahasında gerçekleşmişti.

İran Ilyuşin Il-76 kazası

19 Şubat 2003'te, İran Devrim Muhafızları'nın hava kuvvetlerine ait İlyuşin Il-76 İran'ın Kerman kenti yakınlarındaki ormanlık bölgeye çakıldı. Devrim Muhafızları üyelerini taşıyan uçaktaki 275 kişiden kurtulan olmadı.

Amerikan Hava Yolları'nın 191 sefer sayılı uçuşu

25 Mayıs 1979'da, Chicago'da O'Hare Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan Amerikan Hava Yolları'na ait McDonnell Douglas DC-10-10, kalkıştan dakikalar sonra yere çakıldı. Uçaktaki 258 yolcu ve 13 mürettabattan kurtulan olmadı.

Pan Amerika Hava Yolları'nın 103 sefer sayılı uçuşu

21 Aralık 1988'de Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yolları'na ait Boeing 747-121, teröristler tarafından uçağa yerleştirilen bombanın patlaması sonucu parçalanmıştı. Uçaktaki 243 yolcu ve 16 mürettebatın tümünün öldüğü olayda, İskoçya'nın Lockerbie kentine düşen büyük uçak parçaları yerde de 11 kişinin ölümüne neden oldu.

Kore Hava Yolları'nın 007 sefer sayılı uçuşu

1 Eylül 1983'te New York'tan Seul'e hareket eden Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747-230B, Japon Denizi üzerinde bir Sovyet Su-15 av önleme uçağı tarafından düşürüldü. Seul'e yol alırken Amerika Birleşik Devletleri'nin keşif seferi düzenlediği bir zamanda yasak Sovyet hava sahası üzerinden uçan uçaktaki 269 yolcu ve mürettebattan sağ kurtulan olmadı.

Amerika Hava Yolları'nın 587 sefer sayılı uçuşu

12 Kasım 2001'de New York'taki Kennedy Havalimanı'ndan kalkan uçak Queens, Belle Harbor bölgesinde yere çakıldı. Yardımcı pilotun hatası nedeniyle meydana gelen kazada uçaktaki 260 kişi hayatını kaybetti, uçağın çakılması sonucu yerde de 5 kişi öldü.

Çin Hava Yolları'nın 140 sefer sayılı uçuşu

26 Nisan 1994'te Tayvan'dan Japonya Nagoya Havaalanı'na giden Çin Hava Yolları'na ait Airbus A300B4-622R, inişinden hemen önce yardımcı pilotun yanlışlıkla kalkış düğmesine basması sonucu irtifa kaybederek, yere çakıldı. Kaza sonucu uçaktaki 271 kişinin 264'ü hayatını kaybetti.

Nijerya Hava Yolları'nın 2120 sefer sayılı uçuşu

11 Temmuz 1991'de Kral Abdulaziz Havaalanı'ndan Nijerya'ya gitmek üzere havalanan Douglas DC-8, kalkışından kısa bir süre sonra yere çakıldı. Uçak, kalkıştan hemen sonra acil inişle havalimanına geri dönmek istemiş, ancak havada alev alarak 2 bin 875 metre yükseklikte ikiye ayrılmıştı. Kazada uçaktaki 261 kişiden kurtulan olmadı.

Rusya’ya ait 9268 sefer sayılı uçuş

Rusya'ya ait Şarm eş-Şeyh-St. Petersburg seferini yapan 9268 sefer sayılı uçak, 31 Ekim 2015'de, havalandıktan kısa süre sonra 17'si çocuk 217 yolcu ve 7 kişilik mürettebatıyla Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyinde düştü. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği olayda kurtulan olmadı.

Lion Hava Yolları'nın "JT 610" sefer sayılı uçuşu

Endonezya'da 737-8 Max tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza Boeing 737-8 Max tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.