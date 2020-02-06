Rusya'da kafeye dalan otomobil paniğe neden oldu
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kaliningrad kentinde süratle seyreden bir otomobil, kontrolden çıkıp kafeye girdi. O anda kafede bulunanlar ezilmekten son anda kurtuldu.
Aniden kafeye giren otomobil, 3 kişinin oturduğu masaya çarparak durdu.
Otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücüye ceza kesildi.
Etiketler: rusya araba kazası rusya otomobil kaza kafeSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 12:16
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