Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir yetkili, Beyaz Saray’da İsrail ile BAE arasında görüşme yapıldığı iddiasını doğruladı.

CNN Arapça'ya konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen hükümet yetkilisi, toplantının içeriğiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

İsrailli yetkililer ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddiası

Amerikan Axios haber sitesi dün, Beyaz Saray'ın aralık ayında ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a karşı iş birliği ve iki ülke arasında saldırmazlık paktının görüşüldüğü bir toplantıya ev sahipliği yaptığını öne sürmüştü.

Haberde, son günlerde "sözde Orta Doğu barış planı" ile eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in bu toplantının yapılmasında önemli rolü olduğu belirtilmişti.

İddiaya göre, toplantıda ABD'yi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, O'Brien'ın Yardımcısı Victoria Coates ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İsrail'i ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat, BAE'yi de ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf Otaiba temsil etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, kritik müttefikleri ve ortakları arasındaki ilişkinin genişlemesini olumlu karşılarken, özel diplomatik görüşmeleri hakkında bilgi vermeyecek ya da bir açıklama yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.