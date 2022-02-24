Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Harkov'dan çatışma görüntüleri
Rus ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin çatışmaları sürüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Başkent Kiev'in yanı sıra bir çok kentte art arda patlamalar yaşandı.
Rus ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin Harkov’daki çatışmaları telefon kamerasına yansıdı.
Etiketler: Rusya Son Dakika Ukrayna
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