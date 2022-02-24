Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD yönetimi Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etti
[Fotoğraf: AP ]
ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ay başında ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmesine karşılık verdiklerini duyurdu.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde "2 numaralı isim" konumundaki Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'u sınır dışı edeceklerini kaydeden yetkili, bu kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ile ilişkili olmadığını da sözlerine ekledi.
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