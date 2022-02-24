47 üyeli Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları Konseyinin Arjantinli dönem Başkanı Büyükelçi Federico Villegas'ın, Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yevheniia Filipenko'dan bir mektup aldığı aktarıldı.

Buna göre, Filipenko, 28 Şubat'ta başlayacak BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumunda "mümkün olan en kısa sürede, Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı talebinde bulundu.

Yarın toplantı düzenlenecek

Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi Ofisinin bu talebi değerlendirmek için yarın toplantı düzenleyeceği kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği Twitter'dan açıklamada, "(Ukrayna'daki) Apaçık insan hakları ve uluslararası hukukun ihlallerine son vermek için şimdi harekete geçmeliyiz" çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.