Dünya
Hareket halindeki ambulanstan yola düştü28 Ekim 2019 Pazartesi 15:52 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 16:28
Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü.
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna'nın Dnipropetrovsk eyaletinde bulunan Novomoskovsk şehrinde meydana gelen ve aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü.
O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.
Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, ambulansın arka kapısından çıkmaya çalıştı.
Sağlık görevlileri adamı tutmakta başarısız olunca adam yola düştü. Düşme sırasında aşırı alkollü adamın tafasında travma meydana gelirken, güvenlik nedeniyle hastaneye polis eşliğinde götürüldü.
Kaynak: DHA
Etiketler: ambulanstan düşen kişi alkol