Çok Bulutlu 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2025 20:37

Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistler açlık grevi yapıyor

Katil İsrail tarafından uluslararası alıkonularak ülkeye getirilen Hanzala gemisindeki aktivistlerin, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez." diyerek açlık grevi yaptığı açıklandı.

Hanzala gemisinden alıkonulan aktivistler açlık grevi yapıyor

İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, aktivistlerin duruşmalarının tutuldukları Ramle kentindeki Givon Hapishanesi'nde yapıldığı belirtildi.

İsrail'in gönüllülere ülkeye yasadışı girmişler gibi muamele etmesine karşın uluslararası sularda alıkonuldukları hatırlatılan açıklamada, aktivistlerin sınırdışı edilene kadar gözaltında tutulacağı ve bugün 12'sinin duruşmasının yapıldığı ve aktivistlerin açlık grevinde olduğu belirtildi.

Adalah, aktivistlerin gözaltında tutulmasının yasadışı olduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurdu.

Aktivistlerden, Antonio Mazzeo (İtalya), Gabriel Cathala (Fransa), Jacob Berger (ABD), Waad Al Musa (ABD-Irak) ve Mohamed El Bakkali'nin (Fas) bugün sınırdışı edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan Hanzala gemisi yolcularından Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'un, X hesabından yapılan paylaşımda, aktivistlerin gemiden ayrılırken kararlaştırıldığı üzere açlık grevine başladığı belirtildi.

Paylaşımda, "Filistin halkını açlıktan öldüren bir ordudan yiyecek almak düşünülemez. İsrail Gazze'ye uyguladığı yasadışı ablukaya ve soykırıma derhal son vermelidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in alıkoyduğu Hanzala aktivisti: Ablukayı kırmak için Gazze'ye yelken açmayı sürdüreceğiz
İsrail'in alıkoyduğu Hanzala aktivisti: Ablukayı kırmak için Gazze'ye yelken açmayı sürdüreceğiz

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'un son saatinde gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail Gazze Gemi
Sıradaki Haber
İtalya, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yeni yaptırımları AB ile değerlendirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:38
Karabük'teki orman yangınına müdahale ediliyor
21:26
Fransa: Filistin'i tanıma kararımız diğer ülkelere "ivme" kazandırabilir
21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı
20:55
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgal
20:45
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor
20:36
Sakarya'daki yangınla ilgili 2 kişi yakalandı
Bursa'daki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'daki orman yangınına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ