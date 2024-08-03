Haniye'ye düzenlenen alçak suikastın detayları açıklandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği belirtildi, "Bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti" sözleri kullanıldı.