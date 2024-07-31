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Dünya
TRT Haber 31.07.2024 17:11

Haniye ailesi 9 şehit verdi

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da alçak bir suikast sonucu şehit oldu. Ancak, Haniye ailesindeki ilk şehit değildi. Haniye'nin 3 oğlu ile 4 torunu, Ramazan Bayramı'nda şehadete yürüdü, kız kardeşi Zehra ise 25 Haziran'da şehit edildi.

İsmail Haniye'ye alçakça bir suikast düzenlendi. Haniye, şehit olmadan önce, hem evlat, hem de torun ve kardeş acısı yaşadı.

Haniye'nin oğulları ve torunları Ramazan Bayramı'nın birinci günü Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarında İsrail güçlerinin hedefi oldu; içinde Haniye ailesinin bulunduğu araç bombalandı.

Saldırıda Haniye'nin 3 oğlu; Emir, Hazım ve Muhammed ile 4 torunu şehit oldu. İsmail Haniye, bu büyük acıyı metanetle karşıladı.  

Haniye, "Çocuklarım Gazze'yi terk etmedi, tüm halkımız gibi evlatlarım da kanı ile bedel ödedi." dedi, İsrail'in Filistinlilerin direnişini asla kıramayacağı mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu saldırının ardından İsmail Haniye’yi telefonla arayarak başsağlığı dilemişti. 

Haniye'nin kız kardeşi Zehra da Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaydı. İsrail, 25 Haziran'da da onun bulunduğu evi vurdu. Saldırıda Zehra Abdusselam Haniye şehit oldu.

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