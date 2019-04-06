Nükleer silahlar, uluslararası güvenliği tehdit eden unsurların başında geliyor.

ABD, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlarından arındırılması için Kuzey Kore ile müzakereler yürütüyor.

Ancak aynı ABD, dünyada en çok nükleer silaha sahip ülkeler sırlamasında da ilk sırada.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nun (SIPRI) raporuna göre tüm çabalara rağmen bu silahların sayısı artmaya devam ediyor.

2018 yılı verilerine göre ABD'nin 6 bin 450 tane nükleer silahı var. İkinci sıradaki Rusya'nın ise 4 bin 200 silahı bulunuyor.

Avrupa'da Fransa'nın 300, İngiltere'nin ise 215 nükleer silahı var.

Asya ülkelerinde en fazla nükleer silah 280 adet ile Çin'de bulunuyor.

Hindistan'ın 130-140 arasında, Pakistan'ın 140- 150 arasında, Kuzey Kore'nin ise 10 - 20 arasında nükleer silahı olduğu tahmin ediliyor.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre ise Kuzey Kore'nin nükleer silah sayısı 60'a yakın.

Rapora göre İsrail'in 80 tane nükleer silahı bulunuyor.

Kaynak: SIPRI, TRT Haber