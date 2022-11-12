Takvim yaprakları Kasım 1956'yı gösterdiğinde Gazze'nin güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Han Yunus mülteci kampı büyük bir katliama sahne oldu. Üzerinden 66 yıl geçen katliam hala hafızalardaki yerini koruyor.

İsrail, İngiltere ve Fransa üçlüsünün 1956 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır'ın Süveyş Kanalı'nı kamulaştırma kararı almasının ardından Mısır'a açtıkları savaş sırasında İsrail ordusuna bağlı birlikler, Han Yunus'ta 600'den fazla kişiyi katletti.

O günleri çocukken yaşayan Filistinlilerin anlatımlarına göre, İsrail askerleri Gazze’ye girmeden önce askeri hava araçlarından “direniş” göstermemeleri yönünde uyarı bildirileri attı.

[Yan Yunus'ta hayatını kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı bir levha. Fotoğraf: Al Jazeera]

Öte yandan mikrofonlardan da 16 ile 50 yaş arasındaki bütün erkeklerin evlerden dışarı çıkması istendi.

Meydanlara toplanan Filistinlilerin üzerine ateş açılmaya başlandı. O tarihlerde 16 yaşından küçük olanlar ve kadınlar, yaşananları hala gözleri dolarak anlatıyor. Kiminin babası, kardeşi, kiminin ise kocası, oğlu açılan yaylım ateşinde gözleri önünde hayatını kaybetti.

Evlerinden yaşanan katliamı seyreden Filistinliler için bir büyük acı da katliamdan bir gün sonra yaşandı. Öldürülen yakınlarını defnetmek için cesetlerini almak için dışarıya çıkanlar idam edilmiş onlarca Mısır askeri ve Filistinliyi gördü.

Katliamın üzerinden yıllar geçti ancak kaç kişinin yaşamını yitirdiğine dair net bir rakam hala yok. Araştırmacılar, 520 sivilin öldürüldüğünün kaydedildiğini ancak sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

İdam edilen Mısır ve Filistin askerilerinin bu sayıya dahil edilmediği görüşü oldukça yaygın.

İsrail kaynaklarında ise bu konudaki bilgiler oldukça sınırlı. Yaşananların netliğe kavuşturulması için İsrail kaynakları önemli. Zira Gazze, Kasım 1956 ile tekrar Mısır hakimiyetine gireceği Mart 1957’ye kadar İsrail işgali altında kaldı.