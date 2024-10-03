Hamburg tren istasyonunda tehlikeli virüs alarmı

Frankfurt'tan gelen yüksek hızlı ICE treninde seyahat eden bir yolcu ve kız arkadaşının, grip benzeri semptomlar göstermesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Hamburg itfaiyesinden yapılan açıklamada, yolcunun ve beraberindeki kişinin yurt dışından geldiği ve orada enfekte olmuş bir hastayla ilgilendikleri belirtildi. Ancak hangi hastalıkla mücadele ettikleri konusunda net bir bilgi verilmedi.

Bild gazetesine konuşan yetkililer, söz konusu kişinin tıp öğrencisi olduğunu ve ateşinin bulunmadığını aktardı.

Hamburg Morgenpost sitesinin haberine göre, çift çarşamba sabahı Frankfurt’a, Doğu Afrika ülkesi Ruanda’dan iniş yaptı.

Ruanda şu sıralar Marburg virüsü salgınıyla mücadele ediyor ve şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yolcu ve kız arkadaşını özel bir kliniğe sevk etti.

Güvenlik önlemleri kapsamında, istasyondaki dört numaralı peron geçici bir süre kapatıldı ve ardından yeniden açıldı.

Marburg virüsü Nnedir?

Marburg virüsü hava yoluyla bulaşmıyor, ancak meyve yarasalarına maruz kalınması veya enfekte bir kişinin vücut sıvılarıyla, korunmasız cinsel temas veya açık yaralardan bulaşabiliyor.

Virüs, ateş, baş ağrısı, kusma ve ishal gibi semptomlara yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Marburg virüsü bulaşan kişilerin yarısı hayatını kaybediyor.

Virüs ilk kez 1967’de Almanya’nın Marburg ve Frankfurt şehirlerinde, ardından Sırbistan'da laboratuvar çalışanlarında tespit edildi.



