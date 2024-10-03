Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2024 06:17

AB, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediklerini bildirdi.

AB, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine yönelik haksız saldırıları ve BM insani yardım çalışanlarının kabul edilemez sayıdaki can kayıplarını esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin Guterres'i desteklediğini bildiren Borrell, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, başta Orta Doğu olmak üzere tüm çatışmalarda barışın sağlanması için yorulmak bilmeden sarf ettiği çabalarını destekliyoruz." mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya paylaşımında, "BM'nin çabalarını tamamen destekliyoruz ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in yanındayız." ifadesine yer verdi.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail Antonio Guterres
Sıradaki Haber
Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenecek "Öfke Cuması"na katılım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:14
Voyager 2, gücünün azalması nedeniyle bilimsel deneylerini durdurdu
07:11
Elon Musk'ın Twitter/X'i satın alımından bu yana yüzde 80 değer kaybetti
07:03
Uçakla 8 saat uçtular hiçbir yere varamadılar
06:56
Eylül ayı enflasyon verileri bugün belli olacak
06:45
Kontrolden çıkan tır, işçi servisi ve otomobile çarparak durabildi: 13 yaralı
06:36
Hamburg tren istasyonunda tehlikeli virüs alarmı
TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileri
TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileri
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'te TRT rüzgarı
TEKNOFEST'te TRT rüzgarı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ