İşgalci İsrail, Beyrut'u art arda hedef aldı

Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.
Dahiye bölgesine gece saatlerinde düzenlenen saldırılar nedeniyle art arda patlama sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakanlık, Lübnan genelinde gün boyunca düzenlenen saldırılarda da 46 kişinin öldüğünü, 85 kişinin yaralandığını açıkladı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Birimi, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'daki saldırılarda bin 928 kişinin öldüğünü, 9 bin 290 kişinin yaralandığını belirtti.
October 2, 2024
1 milyon 200 bin kişinin ise yerinden edildiğini aktardı.
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Ayterun beldesinde bir tıp merkezini de hedef aldı. Aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 7 kişi, hava saldırısında katledildi.
Lübnan'da sağlık sistemi de, İsrail saldırılarının artmasıyla birlikte alarm veriyor.
Dünya Sağlık Örgütü, Lübnan'da sağlık sisteminin yaşanan krizler nedeniyle zayıflayıp, ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığına dikkati çekti.