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Dünya
AA 03.10.2024 04:07

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 46 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1928 kişinin öldüğü, 9 bin 290 kişinin yaralandığı, 1 milyon 200 bin kişinin ise bombardımanlar nedeniyle yerinden edildiği bildirilmişti.

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