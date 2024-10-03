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Dünya
AA 03.10.2024 01:08

İşgalci İsrail El Halil'de sokağa çıkma yasağı uyguladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinin orta kesimlerindeki bazı mahallelerde Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

İşgalci İsrail El Halil'de sokağa çıkma yasağı uyguladı
[Fotograf: AA]

El Halil'deki sivil toplum kuruluşu İnsan Haklarını Müdafaa Grubu üyesi aktivist Arif Cabir, İsrail ordusunun saat 18.00'de kentteki birçok mahallede sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirtti.

Cabir, "İnsanların sokaklarda dolaşmasını engellediler, dükkanlarını kapatmaya zorladılar. Sadece işten dönenlerin evlerine gitmesine izin verdiler. Yahudi bayramları gerekçesiyle bölgede sokağa çıkma yasağı ve kapatma uygulamasının önümüzdeki pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdiler." dedi.

İsrail askerlerinin, 2 bin 500 kişinin yaşadığı, İbrahim Camisini, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı Kiryat Arba'ya bağlayan yol üzerindeki Vadi el-Hasin, Cabir ve Es-Selamiyye mahallelerinin girişlerinin kapatıldığını dile getiren Cabir, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki hafta süren iyileşmenin ardından işgal askerleri son günlerde bölge sakinlerine yönelik saldırılarını artırdı. İsrail askerleri evlere, mahallelere baskın yapıyor, halkı gözaltına alıyor, telefonları arıyor ve el koyuyor."

Yılbaşı kutlamalarının İbrani takvimine göre yapıldığı "Roş Aşana Bayramı" kutlamaları 2-4 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

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