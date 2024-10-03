ChatGPT'nin üreticisi OpenAI'nin değeri 157 milyar doları buldu

Microsoft’un da aralarında bulunduğu yatırımcılar, yapay zeka alanına olan büyük ilgilerini sürdürüyor.

Bu yeni finansman turu, OpenAI’nin değerini 157 milyar dolara çıkararak, şirketi yatırım bankası Goldman Sachs ile aynı seviyeye getirdi ve Amerika’nın en büyük şirketlerinden çoğunu geride bıraktı.

Böylece, OpenAI dünya çapında en değerli girişimlerden biri haline geldi.

OpenAI, bu finansman sayesinde yapay zeka araştırmalarında öncü pozisyonunu koruyacağını ve ileriye yönelik araştırma çalışmalarını hızlandıracağını açıkladı.

Şirket kar amacı güden bir yapıya dönüşecek

Şirketin CEO'su Sam Altman, OpenAI'yi kar amacı güden bir yapıya dönüştürmek üzere yeniden yapılandırma sürecinde.

Bu durum, bazı çalışanlar ve eleştirmenler arasında huzursuzluk yaratmış durumda. Bu eleştirmenler arasında, 2018’de şirketten ayrılan kurucu ortak Elon Musk da bulunuyor.

Musk, OpenAI'nin kurucu misyonu olan insanlığa fayda sağlayan yapay zeka geliştirme hedefinden sapıldığını savunuyor.

Yatırım turunda yer alan diğer önemli yatırımcılar arasında Thrive Capital, Japon teknoloji devi SoftBank, Amerikan çip üreticisi Nvidia ve Microsoft bulunuyor.

Ancak, yatırımcılar şirketin kar amaçlı yapıya dönüşümünü gerçekleştirememesi durumunda fonlarını geri çekme hakkına sahipler.

250 milyon aktif kullanıcıya sahip

Şirket, haftalık 250 milyon aktif kullanıcıya ve bir milyonun üzerinde ödeme yapan iş müşterisine sahip olduğunu belirtti.

OpenAI’nin yıllık gelirinin 3.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor, ancak gelirden daha yüksek olan 5 milyar dolardan fazla zarar edeceği öngörülüyor.

Şirketin içindeki hızlı yenilik geliştirme baskısı, araştırma ve güvenlik ekipleriyle, ürünlerin ticarileştirilmesine odaklanan ekipler arasında gerilim yarattı.

Son dönemde, OpenAI’nin üst düzey yöneticilerinde önemli bir değişim yaşandı.

CEO Sam Altman’ın kısa bir süre görevden alındığı Kasım ayından bu yana baş bilim insanı Ilya Sutskever da dahil olmak üzere birçok üst düzey yönetici istifa etti.

Geçen hafta, uzun süredir görev yapan CTO Mira Murati, "uzun süre düşündükten sonra bu zorlu kararı aldığını" belirterek görevinden ayrıldığını açıkladı.