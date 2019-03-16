Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin söz konusu saldırılara karşı takındığı tutumu "seçkin" diye nitelendirdi.

Türkiye'nin olayı yakinen takip ettiğini, diplomatik ve politik düzeyde gerekli çabayı sarf ettiğini vurgulayan Ebu Zuhri, "İslam ümmeti, Türkiye'nin oynadığı ve ümmetin onuru ve saygınlığını koruyan bu rolle gurur duyuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'i telefonla aradığını ve kendisine Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, bir heyetle birlikte Yeni Zelanda'ya göndereceğini ilettiğini kaydetti.

Kaynak: AA