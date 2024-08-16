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Dünya
Reuters 16.08.2024 17:49

Hamas'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

Üst düzey bir Hamas yetkilisi: Doha'daki müzakerelerden bize iletilenler, 2 Temmuz'da üzerinde anlaşılanlara uymuyor.

Hamas'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri başladı ancak Hamas, Doha'daki müzakerelere, İsrail'in saldırılarını sürdürmesi sebebiyle katılmadı.

Ara bulucular, müzakerelerin detayına ilişkin bilgileri Hamas'a iletti. Bunun üzerine ismi açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi İngiliz haber ajansı Reuters'e konuştu. Hamas Yetkilisi, kendilerine iletilen detayların 2 Temmuz'da üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlarla uyuşmadığını vurguladı.

Müzakerelere katılan ara bulucular, ABD, Mısır ve Katar'dan ortak açıklama da geldi. Buna göre, ABD, geçtiğimiz hafta uzlaşılan noktalar üzerine bir anlaşma önerisi sundu. Ara bulucuların, üzerinde uzlaşılan maddeler baz alınarak bir anlaşmaya varma ümidi ile en geç pazar gününe kadar tekrar bir araya geleceği belirtildi. "Ara bulucular, ateşkes taslağı üzerine çalışmaya devam edecek" denildi.

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