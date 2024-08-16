Açık 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2024 17:46

AB Yüksek Temsilcisi'nden "İsrailli yerleşimcilere" destek veren yetkililere yaptırım sinyali

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği saldırıları kınadı. Bu şiddete imkan veren ve aralarında hükümet yetkililerinin de olduğu bazı isimlere yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi'nden "İsrailli yerleşimcilere" destek veren yetkililere yaptırım sinyali

Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne düzenlediği, bir Filistinliyi öldürdüğü ve çok sayıda ev ve aracı ateşe verdiği saldırılara tepki gösterdi.

"Cit'te Filistinli sivilleri terörize etmeyi amaçlayan yerleşimci saldırılarını kınıyoruz" ifadesini kullanan Borrell, bu eylemlerin "neredeyse hiçbir cezai yaptırımla karşılaşmadan" Batı Şeria'daki şiddeti körüklediğini ve barış şansını tehlikeye attığını vurguladı.

Borrell, "İsrail hükümeti, bu kabul edilemez eylemleri derhal durdurmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, "yerleşimcilere" destek veren hükümet yetkililerinin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik yaptırım teklifinde bulunacağını kaydetti.

AB'nin yaptırım kararı

AB, 19 Nisan'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararı almıştı.

Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Batı Şeria
Sıradaki Haber
AB, Meta'dan "araştırmacıların verilere erişimi konusunda" bilgi istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
5 ilde orman yangını
17:54
Hamas'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
17:54
Bakan Yumaklı: Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı
17:45
Bursa'da tekstil fabrikasındaki 11 işçi kimyasal maddeden etkilendi
17:49
Bordo bereliler mezun oldu
17:36
Karabük'te orman yangını
Fındık üreticileri topladıkları fındıkları yol kenarlarında kurutuyor
Fındık üreticileri topladıkları fındıkları yol kenarlarında kurutuyor
FOTO FOKUS
HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
HÜRJET 100. test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ