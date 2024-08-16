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Dünya
AA 16.08.2024 17:22

AB, Meta'dan "araştırmacıların verilere erişimi konusunda" bilgi istedi

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'dan araştırmacıların platformlarındaki verilere erişimini sağlama yükümlülüğüne uyum konusunda bilgi talep etti.

AB, Meta'dan "araştırmacıların verilere erişimi konusunda" bilgi istedi
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu, ABD merkezli Meta'dan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınan önlemler hakkında resmi bilgi talep edildiğini açıkladı.

Açıklamada, CrowdTangle'ın 14 Ağustos tarihinde kullanımdan kaldırılmasının ardından Komisyon'un Meta'dan, araştırmacıların Facebook ve Instagram'ın kamuya açık verilere erişim sağlama yükümlülüğüne uyum için aldığı önlemler hakkında daha fazla bilgi istediği aktarıldı.

Meta'dan seçim ve sivil söylem gözlem işlevlerini güncelleme planları hakkında da bilgi talep edildiği kaydedilen açıklamaya göre, firmanın içerik kütüphanesi ve uygulama programlama arayüzü hakkında AB Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Açıklamada, AB'nin 30 Nisan'da Meta hakkında, platformlarında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda AB kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı ve bu sürecin devam ettiği anımsatıldı.

Meta'nın talep edilen bilgileri 6 eylül tarihine kadar sağlaması gerektiğine işaret edilen açıklamaya göre, Komisyon, sağlanacak yanıtları değerlendirmesinin ardından geçici tedbirleri de içeren adımlar atabilecek.

Firma bu talebe yanlış, eksik veya yanıltıcı karşılık vermesi halinde para cezası alabilecek.

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda bu platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

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