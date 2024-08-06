Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar oldu

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” denildi.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampında doğdu.

Gazze İslam Üniversitesi'nde Arapça Çalışmaları'ndan lisans derecesini aldı.

Üniversitedeki öğrenci konseyinde başkanlık dahil birçok görev üstlendi.

[Fotoğraf: AFP]

İsrail tarafından birçok kez tutuklandı. İsrail, Sinvar'ı, 2011'deki esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılmasından önce 4 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Katil İsrail, Yahya Sinvar'ı, Aksa Tufanı operasyonunun mimarı olarak görüyor.