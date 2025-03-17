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Dünya
AA 17.03.2025 06:53

Hamas: Yeni teklifler yerine Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması uygulanmalı

Hamas, Gazze'de yeni ve tali anlaşmalar yapmak yerine 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Hamas: Yeni teklifler yerine Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması uygulanmalı
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yeni ateşkes teklifine olumlu yanıt vermelerine rağmen bu yanıtın "kabul edilemez" olarak görülmesini değerlendirdi.

Kasım, "Yapılması gereken şey, yeni ve tali anlaşmalar yapmak değil, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamaya koymaktır. Anlaşmanın aşamalarını uygulamak hedefleri garanti eder. Tehdit diline başvurmak ise olumlu sonuç doğurmaz aksines işleri çıkmaza sokar." dedi.

Hamas sözcüsü, anlaşmanın hedeflerine ulaşmasının doğru yolunun, öncelikle daha önce üzerinde mutabakata varılan ve tüm taraflarca imzalanan hususların uygulanmasından geçtiğini dile getirdi.

Kasım, ABD yönetiminin (19 Ocak'ta) anlaşma için bir çerçeve sunduğuna ve Witkoff dahil arabulucuların bunun başarılı olması için harekete geçtiğine dikkati çekti.

İsrail devlet televizyonu KAN, 14 Mart'taki haberinde, Witkoff'un, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni teklif sunduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu da Witkoff'un daha fazla esirin (10) serbest bırakılmasını öngören ilk teklifin uygulanabilir olmadığını fark ettikten sonra arabuluculara, Gazze Şeridi'ndeki tüm ABD vatandaşı esirler dahil olacak şekilde, sağ 5 esirin serbest bırakılması ve 9 esirin cenazelerinin teslim edilmesi teklifinde bulunduğunu kaydetmişti.

Habere göre, Witkoff, Gazze Şeridi'nde ramazan ayını ve Yahudilerce kutsal Hamursuz Bayramı'nı kapsayacak şekilde 50 günlük ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını teklif etmişti.

Hamas, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşının teslim edilmesi yönündeki teklife olumlu yanıt vermesine rağmen Witkoff bu cevabı "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Witkoff, "Teklif makuldü ve İsrailliler bu konuda bilgilendirildi ancak 3 gün bekledikten sonra Hamas'tan kabul edilemez bir yanıt aldık. Hamas'a akıllı davranma ve ABD saldırılarının Yemen'deki Husilere ne yaptığına bakmayı tavsiye ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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