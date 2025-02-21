Hamas, yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli esirin isimlerini açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, yarın yapılacak esir takasının 8. turunda serbest bırakılacak 6 İsrailli esirin Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed olduğunu duyurdu.

İsrail basını, Hisham al-Sayed ve Avera Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze Şeridi'nde esir tutulduğunu yazdı.

Öte yandan işgalci İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakacağı 6 İsrailli sağ esirin isimlerinin ellerine ulaştığını bildirdi.

Serbest bırakılacak 6 esirin ailelerinin de bilgilendirildiği kaydedildi.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Hamas, esir takası kapsamında şu ana kadar 19'u sağ, 3'ünün de cenazesi olmak üzere 22 İsrailli esiri teslim etmişti.

İşgalci İsrail yönetimi, Hamas'ın gelecek hafta 4 İsrailli esirin cenazesini teslim edeceğini bildirmişti.