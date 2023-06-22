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Dünya
AA 22.06.2023 03:22

Hamas lideri Heniyye, İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi

İran lideri Ali Hamaney ile Filistin'den Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hamas lideri Heniyye, İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da, Heniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hamaney, Filistinli gençlerin sorumluluk duygusunu ve onların bireysel ve toplu olarak mücadele sahnesine çıkışlarının önemli bir konu olduğunu belirtti.

Filistinli gruplar arasındaki birlik ve beraberliğe dikkati çeken Hamaney, son Gazze saldırılarında İsrail'in gruplar arasında bölünmeler yaratmaya çalıştığını ifade etti.

Hamaney, bu çabaların boşa çıkarıldığını dile getirerek, birlik ve beraberlik konusuna daha çok odaklanılması ve güçlü bir şekilde yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Filistin toprakları tüm Müslümanlarındır. Bu nedenle Müslümanların onu özgürleştirmek için sahaya inmesi gerekiyor." diyen Hamaney, bunun dini bir görev olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, başta Batı Şeria olmak üzere işgal altındaki bölgelerdeki son gelişmeler hakkında Hamaney'e bilgi verdi.

Heniyye, İran'ın Filistin halkına ve işgale karşı destek konusunda ön cephede yer aldığını belirterek, direnişin şu an en iyi hallerinden birinde olduğunu ve Filistin sokağına ilham verdiğini söyledi.

Gazze'ye ablukanın sonlandırılmasını isteyen Heniyye, Filistin halkının dik duruşunun desteklenmesi ve bu yöndeki çabaların artırılmasını talep etti.​​​​​​​

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