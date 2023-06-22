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Dünya
İHA 22.06.2023 00:51

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı

Yahudi yerleşimciler, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 1 Filistinliyi öldürdü, 12 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri tarafından korunan Yahudi yerleşimciler silahsız halka karşı acımasızca güç kullandı ve çok sayıda aracı ateşe verdi.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 12 yaralı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde tansiyon İsrail’in 19 Haziran’da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği helikopterli baskının ardından her geçen gün artıyor.

Yahudi yerleşimciler, Nablus'un güneyindeki Orif köyünde ve Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusaya kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Çıkan olaylarda 1 Filistinliyi hayatını kaybetti, 12 Filistinli de yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail askerleri tarafından korunan yaklaşık 400 Yahudi yerleşimcinin, Turmusaya kasabasındaki silahsız halka karşı acımasızca güç kullandığını, insanlara saldırdığını, Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdiğini belirtti.

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