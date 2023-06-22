Kongre baskınında polisi şok tabancasıyla vuran kişiye 12 yıl 7 ay hapis

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davanın duruşmasında, 40 yaşındaki Daniel "D.J." Rodriguez'in baskın gününde eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone'yi ensesinden şok tabancasıyla vurduğu anımsatıldı.

Yargıç Amy Berman Jackson, Rodriguez'in polise saldıran ve mülkiyetleri kırıp geçiren "tek kişilik nefret ordusu" olduğunu söyledi.

Rodriguez'in baskın gününde Washington D.C.'ye geliş nedenini kavga etmek olarak niteleyen Yargıç Jackson, sanığın yaptıklarından dolayı kendinden başkasını suçlayamayacağını belirtti.

Yargıç Jackson, baskındaki rolü nedeniyle Rodriguez hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.

Eski polis Fanone, baskın gününde yaşadıklarının meslek hayatına mal olduğunu belirterek eski Başkan Donald Trump destekçilerinin de hedefi haline geldiğini kaydetti.

Fanone, konuşma sırası Rodriguez'e geldiğinde duruşma salonunu terk etti.

Halihazırda 2 yıldır cezaevinde olan Rodriguez şubatta çıkarıldığı mahkemede hakkındaki "komplo kurma, tehlikeli bir silahla saldırma ve resmi ilerleyişe engel olma" suçlamalarını kabul etmişti.

Polise saldırmışlardı

Eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone'nin saldırıya uğramasına ilişkin davada, Daniel Rodriguez'in yanı sıra Kyle Young ile Albuquerque Head adlı diğer göstericiler de yargılanıyordu.

Bu kapsamda, Ekim 2022'deki duruşmada Yargıç Amy Berman Jackson, baskında Fanone'yi göstericilerin önüne atan Albuquerque Head'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Washington'daki federal mahkemede 28 Eylül 2022'de görülen duruşmada Yargıç Jackson, Kongre baskını günü polis memurlarına saldıran göstericilerin başında gelen Kyle Young'un, Fanone'nin elektrik tabancasını zorla alarak ensesinden şoklanmasına, yerlerde sürünerek darbedilmesine, hayatının tehlikeye atılarak bayılmasına neden olduğunu söylemişti.

Jackson, 38 yaşındaki gösterici Young'a, Fanone'ye saldırmaktan 7 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

6 Ocak 2021'den bu yana, ABD Kongre Binası'nın ihlaliyle ilgili suçlardan yaklaşık 50 eyalette 1000'den fazla kişi gözaltına alındı, 320'den fazla sanık kolluk kuvvetlerine saldırmak veya engellemekle suçlandı.

Kongre baskınıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.