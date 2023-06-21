Hollanda'da hükümet ile çiftçiler arasındaki görüşmeler anlaşma sağlanamadan bitti

Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Piet Adema'nın, Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadına yolladığı mektupta, ülkedeki çiftçiliğin geleceğine ilişkin hazırlanan "Tarım Anlaşması"na ilişkin çiftçi temsilcileriyle yapılan görüşmelerin uzlaşma sağlanamadan bittiği belirtildi.

Adema'nın mektubunda, ülkedeki en büyük çiftçi birliği LTO'nun 14 Haziran'daki toplantıda taslak anlaşmaya yönelik çekinceleri sebebiyle masadan kalktığı kaydedildi.

LTO'nun masadan kalkması üzerine hükümet yetkililerinin diğer küçük gruplarla görüşmeyi sürdürdüğü aktarılan mektupta, LTO'nun, 20 Haziran'da hükümet yetkililerine, bugün de masadaki diğer taraflara görüşmelere devam etmeyeceklerini bildirdiği ifade edildi.

LTO'nun görüşmelere katılmama kararının ardından masadaki diğer çiftçi gruplarının, bankacılar, gıda toptancıları ve çevre kurumlarından temsilcilerin de "görüşmelerin başarıyla sonuçlanmayacağı" gerekçesiyle sürecin sonlandırılmasını istediği bildirildi.

Mektupta, hükümetin iklim politikaları çerçevesinde bir dizi kısıtlamalar getirmeyi öngördüğü anlaşmanın çok sayıda çiftçinin geleceği açısından belirsizlik içerdiği ve söz konusu değişikliklerin radikal bir süreç olduğu vurgulandı.

Anlaşmaya varılamadan görüşmelerin sonlanmasının "fırsatın kaçırılması" olarak değerlendirildiği mektupta, söz konusu anlaşmanın bundan sonra nasıl ilerleyeceğine hükümetin karar vereceği aktarıldı.

"Tarım Anlaşması" nedir?

Hollanda'da hükümet, azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50 azaltma hedefleri kapsamında tarım ve çiftçilik sektörlerinde bir dizi kısıtlamaya gidilmesini öngörüyor.

Hükümetin getirmek istediği kısıtlamaların başında; çiftçilerin işlettikleri her bir hektar alan için besleyebilecekleri inek sayısının azaltılması ve tarımda kullanılan sulama yöntemleri ve ilaçlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna karşın çiftçiler ise artan maliyetlere karşın devletin çiftçilere vereceği ödemelerin yeterli olmayacağı ve yerli ürünlerin bu kısıtlamalarla karşılaşmayan ithal ürünlerle fiyat rekabetine giremeyeceği gerekçeleriyle anlaşmaya karşı çıkarken, kısıtlamaların ülkede çiftçilerin faaliyetlerinin bitmesi anlamına geldiğini iddia ediyor.

Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.