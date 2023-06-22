ABD'den firarilere yardım eden yabancı hükümet yetkililerine yeni vize uygulaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yeni uygulamayı yazılı açıklamayla duyurdu.

Yeni vize uygulamasının "Fallon Smart Politikası" olacağını belirten Blinken, söz konusu kişilerin yakın aile üyelerinin de bu uygulamaya tabi tutulabileceğine işaret etti.

Uygulamanın adını 2016'da bir vurkaç olayında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Fallon Smart'tan aldığını ifade eden Blinken, olaya sebep olan yabancı uyruklunun "adam öldürmeden" yargılanmamak için ABD'den kaçtığını anımsattı.

Blinken, yeni vize politikasının firarilerin adalet sisteminden kaçmalarına yardım eden yabancı hükümet yetkilileri ve ajanlara uygulanacağını kaydetti.

Fallon Smart olayı

Fallon Smart, 19 Ağustos 2016'da yoldan karşı karşıya geçerken hızlı bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazayı yapan Suudi Arabistan kökenli kişi polise teslim olmuştu.

"Adam öldürmeden" yargılanacak olan zanlı, duruşma öncesinde ABD'den kaçmıştı.

Söz konusu firariye Suudi Arabistan yetkililerin yardım ettiği öne sürülmüştü.