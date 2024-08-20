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Dünya
AA 20.08.2024 12:32

Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Haniye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin bazı korumaları ile ofisinde çalışanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Haniye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in Şatı Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırısında, Haniye'nin bazı korumaları ve ofisinde çalışanların yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Taziye mesajının yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlere ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Hamas, bu saldırının, İsrail'in, "Haniye ile yakından uzaktan bağlantısı olan herkese duyduğu nefretin boyutunu" yansıttığını belirtti.

İsrail'in işlediği bu suçların, Haniye'nin çocuklarına ve torunlarına düzenlediği suikast ya da akrabalarının evlerini bombalamakla başlamadığı gibi Tahran'daki suikastla da bitmeyeceği ifade edildi.

İsrail saldırılarının Filistinlilerinin direniş iradesini kıramayacağı vurgulandı.

İsrail'in dün Şatı Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hamas lideri Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

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