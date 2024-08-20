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Dünya
AA 20.08.2024 12:13

Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına katılmayacağını duyurdu.

Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, "Harris, Fox News'in ev sahipliğinde 4 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan canlı yayın tartışmasına katılmayacağını tarafımıza bildirdi" ifadesini kullandı.

Karar karşısında şaşırmadığını aktaran Trump, "Bunun zor olacağını hissettiğini anladım. Bir zamanlar inandığı şeyleri değiştirip onları savunması zor olurdu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "4 Eylül'de Fox'taki canlı yayın tartışması yerine Sean Hannity ev sahipliğindeki Tele Town Hall'a katılma kararı aldım. Pensilvanya'da olacak. Beklemede kalın" sözlerine yer verdi.

Harris tarafından 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD başkan adayları Trump ile Harris'in ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya geleceği biliniyor.

Bu arada, "Tele Town Hall", katılımcılara konuşmacıyı dinleyebilme veya soru sorabilme imkanı sunan bir çevrim içi platformdan oluşurken, konuşmacının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor.

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