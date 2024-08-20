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Dünya
AA 20.08.2024 12:02

İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan baskın ve gözaltılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin dün akşam saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Tubas ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Baskın sırasında, İsrail güçlerinin, gözaltına alınan Filistinlilerin ve ailelerinin evlerine zarar verdiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 10 bin 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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