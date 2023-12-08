Hamas: İsrail'in Gazze'deki Ömeri Camisi'ni bombalaması medeniyete karşı nefretinin kanıtı

Gazze kentinde bulunan Ömeri Camisi'nin bugün İsrail uçakları tarafından bombalanmasının ardından Hamas'ın Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin sembol yapılarından ve önemli tarihi eserlerinden sayılan Ömeri Camisi'nin bombalanmasının çirkin bir suç olduğu vurgulandı.

"Bu, tarihi kökleri olmayan bu yapay varlığın (İsrail), insanlığın oluşturduğu medeniyete karşı beslediği nefretin ve Gazze'deki sivil yaşamı yok etme çabasının kanıtıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 104 cami ve 3 kiliseyi yıktığı aktarıldı.

İsrail'in faşistlikte geldiği nokta

İsrail'in tarihi eserleri barbarca hedef almasının, faşistlikte geldiği noktayı gösterdiği belirtilen açıklamada, tarih boyunca gelip geçen diğer işgalciler gibi onun da faşistliğiyle birlikte yok olup gideceği vurgulandı.

Filistin "Safa" haber ajansına göre Ömeri Camisi bugün İsrail uçaklarının bombalaması sonucu büyük bir yıkıma uğramıştı.

Yaklaşık 1400 yıllık geçmişe sahip Ömeri Camisi, Gazze'deki en eski, Filistin genelinde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Ahmed Cezzar Paşa Camisi'nden sonra 3. büyük cami olma özelliğini taşıyor.