ABD Filistin Dışişleri Bakanı'nın açıklama yapmasına izin vermedi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.

Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Temas Grubu'nun cumartesi Kanada’da görüşmeler yapması öngörülüyor.